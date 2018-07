VÍDEO La platja de La Fosca es vesteix de groc

La platja de La Fosca, a Palamós, s'ha omplert de para-sols de color groc en solidaritat amb els presos polítics. Diverses persones també han nadat fins a un roc proper a la costa i han obert els para-sols, on es podia llegir "Freedom Democràcia".L'advocat Jaume Alonso Cuevillas ha piulat una fotografia de la platja, escenificant com n'era plena de color groc. La campanya de tenyir de groc tot el territori català segueix sent un dels eixos principals de l'independentisme.

