Torrent denúncia davant els parlaments francòfons la «regressió de drets» a Catalunya

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha denunciat aquest diumenge la "regressió de drets fonamentals" que es viu a Catalunya en un moment en què s'ha optat per la "repressió" per combatre el plet català enlloc d'apostar "pel diàleg polític, la negociació i les llibertats democràtiques".Torrent ha fet aquestes afirmacions al Quebec i en el marc de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia, de la que la cambra catalana forma part des de 2008 i on l'any passat també va ser Carme Forcadell, en aquest cas a Luxemburg. De l'APF en formen part parlaments estatals i altres de regionals. Hi ha representats, entre d'altres, les cambres legislatives de França, Canadà, Bèlgica, Suïssa, Grècia, Hongria, Luxemburg, Polònia, Marroc, o Quebec.En una escueta però contundent intervenció davant la Comissió Política, Torrent els ha demanat que "la situació política de Catalunya continuï sent objecte de seguiment per part d’aquesta comissió" i ha tingut un record per Forcadell, de qui ha recordat que és la presó "per haver permès el lliure debat en un parlament democràtic". Una situació, ha dit, que també pateixen en forma de reclusió o exili altres polítics catalans "per les seves idees".El president de la cambra catalana ha fet avinent als presents que aquest no és un cas aïllat perquè a la repressió "violenta" del dret de vot se li sumen atacs a la llibertat d'expressió d'artistes arreu d'Espanya.

