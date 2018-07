Mor un home de 73 anys en ser atropellat per la seva furgoneta a Tortosa

Un home de 73 anys ha mort aquest diumenge al matí en ser atropellat per la seva furgoneta en una finca privada situada al camí de la Font de Quintó, dins del veïnat de Campredó, que pertany al municipi de Tortosa.L'avís de l'accident s'ha rebut a les 11.29 hores i fins al lloc s'han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat, de la Policia Local i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Quan els serveis d'emergències han arribat a la finca, l'home, que és veí de Tortosa, ja era mort i no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Segons sembla, el vehicle havia quedat atrapat al fang i li ha passat per sobre quan intentava treure'l.

