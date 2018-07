Condemnen l'Ajuntament de Figueres a pagar 1.000 euros d'un premi a un policia

Així doncs, la sentència obliga el consistori de l'alcaldessa Marta Felip a atorgar la quantitat econòmica a més de fer-se càrrec de les costes judicials. Des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) celebren la decisió judicial i esperen que "marqui un precedent" perquè el consistori "deixi l'actitud dictatorial" que té.



L'Ajuntament de Figueres ha estat condemnat per un jutjat de Girona a pagar 1.000 euros de premi a un policia local a qui va concedir una medalla d'or. El guardó se li va atorgar pels 30 anys que feia que l'agent estava al cos i tenia la compensació econòmica associada, però el consistori es va negar a donar-li.Així doncs, la sentència obliga el consistori de l'alcaldessa Marta Felip a atorgar la quantitat econòmica a més de fer-se càrrec de les costes judicials. Des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) celebren la decisió judicial i esperen que "marqui un precedent" perquè el consistori "deixi l'actitud dictatorial" que té.El jutge ha esgrimit el criteri d'igualtat per a justificar l'abonament dels diners, ja que fins aleshores el consistori havia pagat els 1.000 euros a tots els agents que complien 30 anys de servei.



L'Ajuntament de Figueres va agafar-se a un decret d'alcaldia del 12 de juny de 2017 per no fer efectiu el pagament d'aquesta quantitat a l'agent. El jutge, però, considera que no "s'ajusta a dret" i per això l'anul·la.



