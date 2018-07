Un incendi esfondra completament la nau d'un magatzem a Esparreguera

A l'incendi d'indústria d'Esparreguera està col·lapsant totalment l'estructura de la nau afectada. Els #bomberscat protegim les naus del volant i la vegetació del costat on s'ha propagat l'incendi pic.twitter.com/w0gvuLWyoD — Bombers (@bomberscat) 8 de julio de 2018

Un incendi ha esfondrat totalment l'estructura de la nau d'un magatzem de reciclatge de matalassos situat al carrer del Càntir, al polígon industrial del Sud-Magarola d'Esparreguera (Baix Llobregat). Els Bombers de la Generalitat han informat que l'incendi, a voltants de les 19h de la tarda, s'ha donat per estabilitzat.Segons els bombers, l'avís de foc s'ha rebut a les 15.57 hores i fins al lloc s'han desplaçat 18 dotacions d'aquest cos, 4 vehicles lleugers i 14 camions, que protegeixen les naus del voltant, situades entre el carrer de la nau i el Camí Ral.Paral·lelament, els bombers fan tasques de vigilància a la zona forestal més propera a la indústria que crema. Tot i que el foc ha afectat una zona arbrada, s'ha pogut estabilitzar ràpidament. L'incendi està totalment desenvolupat i la columna negra de fum és visible des de molta distància. Sortosament, a l'empresa no hi havia persones treballant i ningú ha resultat ferit.Dues dotacions de l'Associació de Defensa Forestal (ADF) han col·laborat en la vigilància de la zona boscosa i també s'han desplaçat fins al lloc de l'incendi una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues dotacions dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Policia Local.Protecció Civil ha recomanat als veïns del magatzem de reciclatge de matalassos incendiat d'Esparreguera que es confinin a casa, amb portes i finestres tancades, i que apaguin els aires condicionats.L'Ajuntament d'Esparreguera ha informat a través de les xarxes socials que les tasques d'extinció s'allargaran fins al vespre i ha detallat que el fum no és tòxic. A més, el consistori ha explicat que com a mesura preventiva s'ha creat un perímetre de seguretat.Bombers de la Generalitat ha recomanat als veïns d'Esparreguera que siguin prop de la columna de l'incendi que evitin respirar el fum. "És millor quedar-se en espais d'interior i tancar les finestres, especialment en el cas de les persones més vulnerables", ha afegit el cos.

