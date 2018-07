Delaten un altre dels agressors espanyolistes de Lledoners

El president de Democracia y Unidad Española i un dels principals responsables dels grups de GDR del Bages, Jaime Vizern, va declarar davant els Mossos d'Esquadra que Samuel GM, un espanyolista de Sant Quirze de Vallès, va donar un cop de puny al rostre de l'independentista que va ser agredit la nit de dimarts passat a la rotonda d'abans d'arribar a la presó de Lledoners.Vizern, que va aclarir davant la policia catalana que era la primera vegada que els acompanyava a retirar llaços grocs, va assegurar que no havia vist aquella agressió, però que el mateix agressor li ho va dir. A més a més, en la seva declaració Vizern va assenyalar que diversos espanyolistes van assegurar-li que Samuel GM havia agredit a l'independentista.Vizern, que va ser un dels quatre identificats en primera instància pels Mossos quan van arribar al lloc de l'agressió, també va declarar en seu policial -on es va presentar voluntàriament- que Samuel GM acompanyat d'un amic seu van fugir quan va arribar la policia.En la seva declaració, el president de DUE també va assegurar que la vintena d'espanyolistes que es trobaven a l'entorn dels Lledoners no retiraven els llaços grocs "per ideologia" sinó perquè l'entorn de Lledoners "estava fet una porqueria" i era "molt brut".Segons va declarar als Mossos, Vizern no va veure l'inici de l'agressió perquè es trobava a l'altra banda de la rotonda "netejant llaços grocs". Va escoltar crits i quan va arribar al lloc va demanar als membres del seu grup que "no entressin en el joc de provocacions dels independentistes". Poc després arribaven els Mossos.Segons el relat d'altres testimonis davant els Mossos d'Esquadra, però, Antonio NM, l'espanyolista detingut dijous al migdia, va llançar un cop de peu contra l'independentista que el grabava amb el mòbil i posteriorment el va empènyer fent-lo caure a terra.Un cop es va haver aixecat de terra van arribar dos espanyolistes més, un dels quals Samuel GM, segons la identificació de Vizern, i el van colpejar tant a peu dret, com després de tornar a caure a terra, fins que van arribar dos independentistes que acompanyaven l'agredit i el propi Vizern. Poc després arribaven els Mossos i tots els espanyolistes inclòs Samuel GM fugien del lloc dels fets. Només van quedar-se Jaime Vizern, l'agressor Antonio NM i un home i una dona més, per part del grup espanyolista.Després que els Mossos avissessin una ambulància per atendre l'agredit, van identificar els quatre espanyolistes que quedaven i els van aconsellar que marxessin perquè començaven a arribar els membres dels CDR que es trobaven sopant a la porta de la presó de Lledoners.Sobre les 10 de la nit de dimarts passat, una quarantena de membres i simpatitzants dels CDR es trobaven a la porta de la presó de Lledoners fent un sopar a la fresca i debatent com rebrien Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart, que havien d'arribar al centre penitenciari provinents de les presons madrilenyes.Segons van declarar als Mossos dos dels independentistes, un turisme amb tres individus va circular lentament per davant del grup, els va mirar de fit a fit i va marxar. Davant el dubte que espanyolistes estiguessin retirant llaços grocs, aquests dos testimonis i l'agredit van desplaçar-se en cotxe fins la rotonda on es van trobar una vintena de membres dels GDR "dirigits per Jaime Vizern" que estaven arrencant llaços grocs i esborrant pintades amb dissolvent.Va ser llavors que l'agredit, telefon en mà, va sortir del cotxe per gravar-los. Els altres dos independentistes es van quedar en el cotxe trucant a emergències per denunciar l'acció, però van sortir-ne de seguida quan van veure que el seu company estava sent agredit.Segons els testimonis espanyolistes, l'agredit els va insultar greument quan s'acostava ded del cotxe cap a ells. També, tant el testimoni d'Antonio NM davant la jutgessa, com el de Samuel GM davant els mossos, asseguren que l'independentista va donar dos cops de peu a les natges de l'espanyolista abans que aquest es girés per donar-li un cop de peu.La gravació que va fer amb el mòbil l'agredit des que va sortir del cotxe fins que van deixar d'agredir-lo desmenteix, tanmateix, totes dues afirmacions: ni hi va haver insults ni patades a les natges. Antonio NM va declarar davant la jutgessa que el seu cop de peu no va tocar l'independentista i que va ser posteriorment, amb un cop de mà, que li va fer caure el mòbil a terra. Els testimonis dels dos independentistes tampoc no són concloents en aquest aspecte, perquè eren lluny de l'agressió.Sí que coincideixen en que després de la patada, Antonio NM es va abraonar cap a l'agredit i el va fer caure a terra. Quan l'independentista es va aixecar, van arribar dues persones més que el van colpejar tant a peu dret com un altre cop a terra a cops de peu.Entremig, tot i que aquest extrem no l'apunta cap dels testimonis en les seves declaracions, sinó una familiar de l'agredit, un dels agressors va llançar-li dissolvent que li va entrar als ulls.Malgrat que davant la jutgessa Antonio NM va declarar que no coneixia l'altre agressor, Samuel GM, a les xarxes socials hi ha més d'una fotografia d'ells dos junts, abraçats, en manifestacions de Ciutadans i de Societat Civil Catalana a Barcelona.

