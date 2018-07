Tardà i Campuzano «no es refien» de Sánchez per la pròxima reunió amb Torra

Els diputats al Congrés Joan Tardà i Carles Campuzano han realitzat valoracions de cara a la trobada entre Quim Torra i Pedro Sànchez demà dilluns. Els dos han participat en el programa Via Lliure de RAC1 i s'han mostrat molt escèptics amb el president espanyol.Tardà i Campuzano han criticat l'executiu espanyol per recórrer davant el TC la moció de ruptura del 9N que el Parlament va donar suport. Tardà ha anat més enllà i ha recordat que el PSOE "està en connivència amb la repressió a Catalunya".El republicà ha recordat que gràcies als socialistes hi ha presos polítics catalans i exiliats. Per la seva banda, Campuzano reclama acció a Sánchez, per "portar a terme el que vol la majoria de catalans", "decidir el seu futur".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)