Més de 110.000 persones es mullen per l'esclerosi múltiple a Catalunya

Més de 110.000 participants i 625 piscines de Catalunya s'han mullat per l'esclerosi múltiple aquest matí de diumenge en el marc de la 25a edició del 'Mulla't per l'Esclerosi Múltiple'. Per celebrar els 25 anys de la festa, la fundació ha convertit l'acte central d'aquest any en una festa que per primera vegada s'ha obert al mar, donant la possibilitat als banyistes de sumar-s'hi.Es tracta d'una campanya impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple per recollir fons per lluitar contra aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta més de 7.500 catalans.L'esdeveniment, que s'ha reproduït en múltiples piscines de Catalunya, ha permès recaptar 350.000 euros, que es destinaran a l'esclerosi múltiple infantil. Tot i que la malaltia afecta sobretot a adults, fins a un 10% dels casos que es diagnostiquen són en nens, segons ha informat la Fundació Esclerosi Múltiple en un comunicat.La presidenta de la fundació, Maria José Abella, ha explicat que tot i els grans avenços que s'han fet per conscienciar, "encara hi ha una manca d'informació molt gran sobre àmbits més atípics de la malaltia".En concret, el lloc de trobada ha estat el Club Natació Atlètic - Barceloneta, i ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, així com alguns actors com Àngels Gonyalons, Guillem Albà o Àlex Casanovas.A més, en aquesta edició, el 'Mulla't' s'ha obert a la ciutat, i a Barcelona hi haurà música en directe, tallers infantils i activitats per a tots els públics durant tot el dia.

