VÍDEO Cs promou la unitat d'Espanya: «Porto òrgans d'un català i n'estic orgullosa»

🇪🇸 #ManuelaDeLaVega "En España todos unidos somos perfectos; llevo los órganos de una persona catalana y estoy súper orgullosa. Todos necesitamos a Cataluña" #MallorcaCiudadana pic.twitter.com/XexTYGVn7t — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 8 de julio de 2018

Ciutadans ha presentat aquest diumenge a Palma la plataforma política "España ciudadana", i ho ha fet de manera força peculiar. Abans que parlés Albert Rivera, una dona ha pujat a l'escenari que s'ha muntat al davant de la Catedral de Santa Maria per reivindicar la unitat d'Espanya a partir dels trasplantaments que li han fet.La simpatitzant de la formació taronja ha assegurat que porta un ronyó d'un català, i que n'està "súper orgullosa". En aquest sentit, la dona ha dit que tots els espanyols units són "perfectes".El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat que el nacionalisme català és "insaciable" i que "amb més privilegis, eines i recursos encara serà pitjor". El polític català ha advertit el president espanyol, Pedro Sánchez, que no pot "normalitzar" el que passa a Catalunya i s'ha mostrat contrari a una estratègia per intentar "apaivagar" la situació."Algú es pensa que Junqueras, Torra o Puigdemont es conformaran amb un copet a l'esquena i mitja competència? Volen liquidar el país", ha dit Rivera. Segons ell, no es pot governar Espanya "com un intercanvi de cromos amb els nacionalistes".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)