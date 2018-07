El «New York Times» es posa les mans al cap amb l'herència franquista a l'Estat

El prestigiós diari The New York Times ha publicat un article molt crític amb l'herència franquista a Espanya . El diari nord-americà posa l'ull en el Valle de los Caídos i en el debat generat per la imminent exhumació del dictador Franco anunciada pel govern de Pedro Sànchez, encara que recopila molta herència a l'Estat, com noms de carrers o les fosses comunes.El periodista Raphael Minder, qui firma l'article, afirma que el mausoleu és una "anomalia a Europa", ja què genera el "pelegrinatge a la tomba del dictador feixista". El diari reflecteix com al continent europeu no existeix cap culte als altres dictadors del segle XX, com Adolf Hitler o Benito Mussolini, però si a Espanya.El NYT explica la història del Valle, els 33.000 morts que hi resideixen i tots els privilegis que la família de Franco ha heretat en democràcia des del franquisme. El reportatge recorda que l'ombra del dictador està molt present encara en la política espanyola. Tant pel seu mausoleu com per la seva herència política.L'article recull opinions de persones presents al Valle, que posen de manifest les diverses opinions hereves del franquisme. "Franco era un dictador, però dels bons", explica una senyora a l'article.

