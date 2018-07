Detinguda una persona per abús sexual a Sanfermines

La policia local de Pamplona ha informat aquest diumenge que ha detingut una persona per abús sexual durant els Sanfermines. Els fets denunciats són tocaments. Hi ha una segona denúncia interposada en aquesta direcció en les últimes hores, però no s’ha detingut cap persona.En ambdós casos, les autoritats han posat a disposició de les víctimes els recursos municipals d’orientació i atenció judicial i psicològica i d’acompanyament dels quals disposa l’Ajuntament per aquestes situació.A banda, hi ha hagut 9 detencions per robatoris.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)