Fernando Hierro abandona la Federació Espanyola de Futbol

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha informat aquest diumenge que Fernando Hierro, que va exercir com a entrenador durant el Mundial de Rússia després de la destitució de Julen Lopetegui, ha “declinat” seguir al càrrec de director esportiu, que exercia fins que es va asseure a la banqueta, “tot i tenir contracte en vigor”, i abandona així l’organisme federatiu.“Després de molts quilòmetres caminant junts, la Reial Federació Espanyola de Futbol i Fernando Hierro posen fi a la seva relació una vegada finalitzada la participació d’Espanya al Mundial de Rússia. L’últim seleccionador espanyola declina tornar al seu càrrec anterior com a director esportiu de la RFEF per buscar nous horitzons i emprendre nous reptes professionals”, assenyala el comunicat de la RFEF.El malagueny posa així punt i final a la segona etapa com a director esportiu de la RFEF. La primera, entre 2007 i 2011, va coincidir amb la millor etapa de la selecció amb la consecució de l’Eurocopa d’`Àustria i Suïssa 2008 amb Luis Aragonés com a seleccionador i el Mundial de Sud-àfrica 2010 amb Vicente del Bosque; la segona, des del novembre del 2017 fins ara.“La RFEF vol agrair a Fernando Hierro el seu compromís sentit de la responsabilitat en posar-se al capdavant del combinat nacional en unes situacions extraordinàries així com el desenvolupament de totes les seves funcions en la que sempre serà casa seva. La Federació vol destacar els valors professionals i humans d’un extraordinari esportista al qual desitja la millor de les fortunes”, apunta l’escrit.

