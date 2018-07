Nou escarafall del propietari de la Bruixa d'Or, ara contra Quim Torra

El fundador de l'administració de loteria La Bruixa d'Or i "ministre" virtual de la plataforma Tabàrnia, Xavier Gabriel, ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que en la seva reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra , "sigui contundent i clar i no es deixi entabanar pels interessos d'un extremista".En una entrevista durant la seva visita a Madrid per promocionar el seu nou llibre, Gabriel assegura que no li agrada la política i que "mai" serà candidat a res, tot i que, segons ha confessat, li han proposat el PP, el PSC i Ciutadans.

