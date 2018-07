Dos detinguts per abús i agressió sexual a una noia de 14 anys i una cambrera a Elda

La policia espanyola ha detingut aquesta setmana a Elda (Vinalopó Mitjà), dos homes de 18 i 33 anys per presumpte abús i agressió sexual a una noia de 14 anys i a una cambrera, respectivament, segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat.El primer va sorprendre la víctima menor d’edat al carrer i li va tocar el cul sense el seu consentiment, tot aprofitant un descuit de la noia mentre li proferia frases obscenes. L’altre va aprofitar el moment en què la noia anava a tancar el local per agredir-la sexualment. Era el client de la víctima, que treballava com a cambrera en un establiment d’hostaleria, i va aprofitar el moment en què es disposava a netejar els lavabos per introduir-la a la força. L’afectada va cridar demanant ajuda i l’agressor va marxar corrents del lloc.Després de rebre les denúncies, els agents de la brigada de la policia judicial de la comissaria d’Elda van investigar els dos presumptes agressors sexuals. Tots van ser identificats i detinguts al cap de pocs dies, després han passat a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de al localitat d’Alacant.

