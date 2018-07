Ciutat Vella tanca 46 clubs cannàbics il·legals en tres anys

El districte de Ciutat Vella de Barcelona ha actuat durant els últims tres anys contra 61 clubs cannàbics que podien funcionar de manera irregular, 46 dels quals han quedat precintats, set estan en procés de precinte o de comprovació de l'activitat i vuit estant sent vigilats per la Guardia Urbana, però de moment no s'ha detectat cap activitat il·legal.Els 46 locals tancats ho han fet per ordre administrativa o judicial, o pel cessament voluntari dels seus promotors arran de la inspecció municipal. A Ciutat Vella hi ha actualment 34 establiments que tenen llicència per a aquesta activitat. Quan l'equip de govern de Colau va començar el mandat hi havia més de 40 clubs il·legals, que al llarg dels últims tres anys han arribat als 50.La regidora de Ciutat Vella Gala Pin ha assegurat que el consistori té i tindrà "tolerància zero" contra els clubs il·legals, que es promocionen sobretot pel boca orella entre els turistes i només busquen l'afany de lucre i provoquen queixes veïnals. Per això, i en el marc de l'activitat inspectora per altres causes com les terrasses o els pisos turístics il·legals, Pin ha dit que els tècnics municipals i la Guàrdia Urbana faran una "persecució contundent" contra aquests establiments.Alguns d'ells, per intentar esquivar la vigilància municipal, ja no s'instal·len en locals comercials a peu de carrer sinó en pisos. Pin ha explicat també que alguns establiments compren al mercat negre falsos estatuts d'associacions cannàbiques per intentar aparentar certa legalitat.Certs promotors impedeixen les inspeccions administratives, cosa que obliga la Guàrdia Urbana a demanar una ordre judicial. Els mesos que es triga entre la detecció i l'entrada permeten als clubs fer diners de forma irregular. Per això, Pin ha demanat escurçar els terminis.

