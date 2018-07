Canvis a l'ESO: desapareix la puntuació de l'1 al 10

Tret de sortida al nou model d'informe d'avaluació a partir de les competències bàsiques als alumnes de Secundària. Després del canvi de model a Primària , el nou sistema avaluatiu abandonarà les puntuacions de l''1 al 10 i ho farà a partir dels assoliments amb les següents valoracions: assoliment excel·lent, assoliment notable, assoliment satisfactori i no-assoliment.Tal com va informar el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, en cadascun dels quatre cursos hi haurà tres competències transversals -dels àmbits comunicatiu, digital i personal i social- que hauran de ser treballades en totes les matèries.L'augment de la població escolar i de la demanda de places públiques es compensarà amb un increment de 800 professors de cara al curs vinent. Així ho ha explicat el mateix Bargalló, especificant que es finançarà a través del pressupost de contingència del Departament de Presidència, ja que la pròrroga dels pressupostos no ha permès contractar docents per altres aspectes.Bargalló també ha explicat que la manca de 300 professors de català, castellà i matemàtiques se solucionarà amb les mesures excepcionals a la borsa d'interins però ha alertat que s'hauran de repetir si no augmenten el nombre de titulats en aquests estudis.Les dades de matriculació i la composició de l'oferta final d'escola pública encara no són definitius però l'increment de població escolar i la demanda de places públiques, que ha mantingut oberts més grups dels inicialment previstos, obligarà al Departament d'Ensenyament a contractar aquests 800 nous professors. Així, la plantilla de docents arribarà pràcticament als 72.000.

