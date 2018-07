Canet Rock garanteix l'edició del 2019 i ja ha posat les entrades a la venda

Canet Rock tindrà una nova edició el 2019. Serà el 6 de juliol. Així ho ha anunciat la organització del festival pels volts de la mitjanit, moment en el que, a més, ja s'han posat les entrades a la venda sense que es conegui encara cap nom dels que formaran part del cartell. El de 2019 serà el sisè Canet Rock del segle XXI i el desè de la història si es conten les quatre edicions dels anys 70.La directora del festival, Gemma Recoder, ha explicat que el desè aniversari del Canet Rock inclourà algunes novetats que no ha volgut desvetllar. Assegura que el que segur que es manté és l'emplaçament. El Pla d'en Sala continuarà acollint el festival, que renuncia a créixer en espai, es consolida en els 23.000 espectadors i aposta per continuar millorant aspectes logístics any rere any.Recorder s'ha mostrat molt satisfeta de com ha evolucionat el festival en aquests cinc anys i es manté ferma en mantenir el Canet Rock al seu lloc originari, tot i que reconeix que hi ha qui li ha plantejat canviar d'emplaçament per poder créixer. "En castellà diuen que 'la avarícia rompe el saco', explica Recoder.La directora del festival confirma, per tant, que el Canet Rock no es mourà de lloc, però sí que podria patir canvis en el seu format. Pel 2019 la data anunciada ha estat el 6 de juliol, però preguntada sobre la possibilitat d'ampliar el festival en més d'un dia, Recoder no ha volgut pronunciar-se: "Ja us ho explicarem", ha respost.Amb tot, des de l'organització celebren la bona salut de la música que es fa a Catalunya i que permet, any rere any, organitzar un festival de més de dotze hores de música ininterrompuda, amb força grups diferents cada edició. Gemma Recoder també es felicita per les millores logístiques incorporades i recorda llunyanes les cues a les barres que es feien el 2014.

