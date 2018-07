Mauri critica l'Estat per aplicar una euroordre a Valtonyc «per terrorisme»

Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium ha criticat l'Estat en un acte organitzat per l'entitat sobiranista a Barcelona, al recinte de Can Felipa, per l'euroordre a Valtonyc. Mauri ha explicat que aquesta setmana ha estat a Bèlgica on s'ha trobat amb el raper Valtonyc i ha afirmat que amb la llei mordassa "han sortit a la llum les vergonyes de l'Estat"."Que a algú com a Valtonyc se li pugui aplicar una euroordre per terrorisme posa en relleu el desgavell de l'Estat", ha reflexionat en veu alta. Durant el debat, el vicepresident d'Òmnium ha llegit una carta escrita des de la presó de Lledoners per Jordi Cuixart, qui ha assegurat que "mai acceptaran aquesta caça de bruixes contra el sentit comú".L'acte s'ha basat en la campanya de l'entitat, "Demà pots ser tu", on hi han participat Gemma Ubasart, politòloga i professora a la Universitat de Girona; Jordi Pesarrodona, comediant imputat per protestar; Guillermo Martínez-Vela, director d''El Jueves' imputat per un acudit sobre la policia espanyola; Simona Levi, activista i cofundadora d'Xnet i Pepe Beúnza, Novact - Institut Internacional per l'Acció Noviolenta.