Unes cinquanta persones acampen a plaça Sant Jaume en una reivindicació antiracista

Una cinquantena de participants han acampat a Plaça Sant Jaume, amb una desena de tendes de campanya, per quedar-s'hi tota la nit. Els manifestants reclamen papers i els tancaments dels CIE.Els activistes reclamen a les administracions la derogació de la llei d'estrangeria; l'empadronament sense domicili; la nacionalitat sense examen; la despenalització de la venda ambulant; la sanitat universal, els drets per a tots els migrants i refugiats, la lluita contra el racisme institucional i la violència masclista entre d'altres.La tancada migrant antiracista –que va començar a l'abril a l'antiga Escola Massana, a Barcelona, i que també ha motivat protestes similars a l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Blanes– han protagonitzat una petita manifestació fins a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana aquest dissabte, on van anunciar que es concentraran durant 12 hores, des de les 19.00 de dissabte a les 7.00 del matí de diumenge.Els objectius principals són "visibilitzar els problemes que pateix la població migrant" i les onze reivindicacions que han motivat les tancades, entre les quals l'empadronament sense domicili o la implementació de polítiques de gènere, ja que les dones migrants, denuncien, estan doblament discriminades. Aquestes demandes són les que protagonitzen alguns dels lemes de les pancartes que aquest dissabte ja han desplegat davant de l'Ajuntament. Els migrants han demanat papers i que es tanquin els Centres d'Internament d'Estrangers.En roda de premsa, aquest divendres ja van exigir "respostes concretes" a les institucions, més enllà de promeses que denuncien que mai es compleixen. A més, van manifestar la seva sorpresa per la rebuda d'Open Arms al Port de Barcelona, mentre que hi ha desenes de persones que no aconsegueixen cap resposta de suport: "Els immigrants seguim esperant i després se'ns diu que nosaltres som els benvinguts; que Barcelona és ciutat refugi i que Espanya és molt oberta".

