Rosell «nega rotundament» haver intervingut en el trasplantament de fetge d'Abidal

Sandro Rosell "nega rotundament" haver intervingut en el trasplantament a l'exjugador del Futbol Club Barcelona Eric Abidal, després de la filtració d'unes converses telefòniques entre ell i un interlocutor en què apuntaven que l'operació s'havia fet de manera il·legal.L'expresident del Barça ha assegurat, a través d'un comunicat difós aquest dissabte, que en aquest procés no hi va intervenir "de cap manera" i ha afirmat que la trucada s'ha "tret de context" per tal d'atribuir-li coses que no va dir. En aquest sentit, ha explicat que aquestes filtracions són "interessades" i que pretenen "desviar l'atenció i afegir elements de confusió" cap a ell per "contaminar quan no queden arguments de pes per mantenir-lo a la presó".