Reclamen 111 obres del Museu de Lleida perquè tornin a Sixena

Una vintena de membres de la Plataforma 'Sijena Sí' s'han desplaçat aquest matí fins a Lleida per reclamar les 111 obres d'art de la Franja que es troben al Museu de Lleida. Són peces originàries de parròquies de la Franja de Ponent, que fins al 1995 havien format part de la Diòcesi de Lleida, fins que aquesta es va dividir.El portaveu de la plataforma 'Sijena Sí', Juan Yzuel, ha demanat que s"'acabi d'una vegada per totes aquest conflicte artificial que enfronta dues comunitats autònomes i dues diòcesis germanes sobre uns béns que l'església ja ha dit que han de tornar a l'Aragó". Aquest és el tercer front judicial obert sobre l'art entre Catalunya i l'Aragó.A la concentració hi han assistit els alcaldes de Vilanova de Sixena, Peralta de Alcofea, Berbegal i Roda de Isabena. Primer, s'han reunit amb el Bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, al qual li han lliurat el manifest de Roda de Isàbena i després han llegit el manifest davant el Museu de Lleida, on s'han concentrat amb pancartes i cantant.

Per la seva banda, el Canceller i Secretari General del Bisbat, Victor M. Espinosa ha dit que el Bisbat no vol cap confrontament. Creu que les administracions haurien pogut arribar fa molt de temps a un acord d'exposicions temporals per exemple, i que no correspon al bisbat la decisió sobre on han d'estar els béns.Espinosa ha insistit que el Bisbat defensa el "diàleg" amb tothom i que, per aquest motiu, ha accedit a reunir-se amb la plataforma 'Sijena Sí'. Tot i això, ha afegit, "no volem l'exclusivitat de les peces però entenem que per la unitat museística no ens podem desentendre de les peces i entenem l'esforç que molta gent ha fet per preservar un patrimoni que, d'una altra manera s'hauria perdut".Als tribunals han arribat el litigi sobre la propietat de les pintures murals del MNAC i el litigi per les 97 obres que es conservaven al Museu de Lleida i el MNAC i que ja són al Monestir de Sixena, en compliment d'una sentència provisional. En tots dos casos hi ha encara recursos interposats i les sentències no són fermes.