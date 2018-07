VÍDEO Un grup de grafiters aborda un comboi de la línia 5 de Metro per fer-hi pintades

Grafiters fotent-nos la tornada a casa al personal de L5. Tren de personal vandalitzat. Fins quan aquesta impunitat absoluta? 😡 pic.twitter.com/XYUeFhrRdK — daRo. (@davroca5) 7 de juliol de 2018

Un grup de sis grafiters ha abordat aquest divendres a la matinada un comboi de la línia 5 del Metro per fer-hi pintades. Segons TMB, els fets han passat a les 2.27 hores, quan els "vàndals ferroviaris" han aturat a l'estació d'Hospital Clínic "un tren escombra que porta els treballadors de la companyia" un cop s'acaba el servei –els divendres el metro funciona fins a les dues de la matinada.Els empleats que anaven a l'interior del comboi han avisat als Mossos d'Esquadra però els agents no han pogut identificar els autors de les pintades, que han fugit per les vies en direcció a Entença. TMB ha detallat que en aquesta ocasió els grafiters no han agredit els treballadors de la companyia, com sí que ha passat en altres ocasions. L'empresa ha explicat que farà un informe dels danys que han provocat i que valorarà si cal denunciar o no l'incident a la policia catalana.

