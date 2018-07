Dos ministres encapçalen per primer cop la manifestació de l'Orgull a Madrid

La manifestació de l'Orgull a Madrid viu un moment històric. Dos ministres del govern espanyol encapçalen la marxa per primer cop a la història. Carmen Montón (Sanitat, Consum i Benestar Social) i Fernando Grande-Marlaska (Justícia) són els primers ministres de la història en fer-ho.Milers de persones han començat la marxa aquesta tarda de dissabte, sortint des de Atocha, sota el lema "Conquerint Igualtat, TRANSformant la societat", on participen multitud de polítics, activistes i col·lectius LGTBIQ+.La segona pancarta de la capçalera exigeix ​​la "Llei Igualtat LGTBI i Pacte d'Estat enfront del VIH Ja!", I està conformada per activistes LGTBI i entitats socials de diferents àmbits, com ara infància, joventut, persones refugiades i immigrants, persones amb discapacitat, població gitana, persones sense llar o voluntariat, entre altres.El president de la Comunitat de Madrid, Àngel Garrido, no està a la capçalera, després que els organitzadors de l'Orgull el Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Madrid (COGAM) i la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals ( FELGTB), hagin decidit mantenir la seva "no invitació" a la marxa d'aquest any tant el PP com l'executiu regional, a qui acusen d'incomplir la Llei d'igualtat de tracte LGTBI i la Llei integral de transsexualitat.D'altra banda, Albert Rivera hi participa juntament amb el portaveu a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, i la portaveu a l'Ajuntament de Madrid, Begoña Villacís. Tampoc falten a la cita, representants del PSOE de Madrid com el portaveu dels socialistes a l'Assemblea i la seva homòloga a l'Ajuntament, Ángel Gabilondo i Purificació Causapié, respectivament, i la diputada regional i activista LGTBI Carla Antonelli.Així mateix, per part del Podem acudirà la portaveu a l'Assemblea, Lorena Ruiz-Huerta. També han acudit a la marxa els líders de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, així com els de les federacions regionals de tots dos sindicats, Jaime Cedrún i Luis Miguel López, respectivament.

