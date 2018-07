L'agressor d'un CDR a Lledoners trenca l'ordre d'allunyament poc després de sortir en llibertat

Bar-restaurant D i D2, a Manresa Foto: GSV

El feixista de Lledoners, l'espanyolista que va agredir un independentista la nit de dimarts a l'entorn de la presó dels Lledoners mentre el gravava traient llaços grocs, ha tardat poques hores en trencar l'ordre d'allunyament respecte de la víctima que va dictar la jutgessa divendres al migdia El vespre del mateix dia, a 2/4 de 10, va quedar amb coneguts al bar DiD2, entre els barris de les Escodines i la Sagrada Família, de Manresa, a menys de 200 metres del domicili de la víctima de l'agressió, que continua sense sortir de casa per les contusions que li va provocar.Antonio NM, el feixista de Lledoners que havia sigut detingut pels Mossos dijous al migdia , va quedar amb gent al DiD2 de Manresa, malgrat que ell resideix a Sant Joan i acostuma a trobar-se amb els seus coneguts a la zona de la plaça Catalunya de Manresa. La confluència de les Escodines amb la Sagrada Família és una de les zones de Manresa més allunyades de Sant Joan de Vilatorrada i, curiosament és el bar que més a prop està del domicili de la víctima. De fet, durant la declaració davant la jutgessa, ja va dir que no podia assegurar-li que no s'acostaria a la víctima "perquè no la conec i no sé per on es mou".Divendres al migdia, Antonio NM, de 47 anys i veí de Sant Joan de Vilatorrada, va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar davant la jutgessa del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa sota l'acusació de delictes de lesions, odi i discriminació i desordres públics.La jutgessa, que manté aquestes acusacions, va dictar una ordre d'allunyament de 200 metres respecte de la víctima i l'obligatorietat que anés a fitxar cada 15 dies als jutjats.

