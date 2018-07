El PP acusa Colau de provocar un «efecte crida» dels manters amb la seva «permissivitat»

El president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha assegurat aquest dissabte que l'arribada d'Ada Colau a l'alcaldia va "suposar un autèntic estímul pel top manta i la venda il·legal". A més, ha afirmat que la seva "permissivitat" ha suposat un "efecte crida". El popular ha assegurat que durant els seus tres anys de mandat els manters "s'han multiplicat per cinc, passant de 400 a uns 2.000". Per aquesta raó, Fernández Díaz ha reclamat un pla de xoc contra i ha anunciat que dimarts proposarà que l'Ajuntament de Barcelona doni suport a la demanda de la Plataforma d'Afectats pel top manta i la venda il·legal que exigeix accions i solucions immediates "per un espai públic digne".Alberto Fernández Díaz ha assegurat que només a la Barceloneta hi ha uns 1.000 manters i ha dit que estan "convertint els carrers, les platges i el metro en un gran mercat de la venda il·legal". El popular també ha denunciat que "el govern municipal, a més de permetre i tolerar aquesta activitat il·legal, l'ha potenciat destinant un milió d'euros per fer una cooperativa de manters, quan el top manta representa la competència deslleial al comerç, que crea treball i genera activitat econòmica"."Colau institucionalitza l'economia submergida a la ciutat amb el seu suport al top manta, en permetre'ls no pagar un mínim de set taxes i impostos: l'acta censal d'activitat empresarial, l'IVA, l'IRPF, les retencions d'empresa, la seguretat social, el preu públic de residus i la taxa d'ocupació de l'espai públic", ha afegit.

