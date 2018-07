Canet Rock obre portes i celebra cinc anys «de bon rotllo»

"El Canet Rock és la gran festa major de Catalunya". Diu la llegenda que la frase la van dir Els Amics de les Arts en una roda de premsa, ara fa uns anys. Però els fets s'encarreguen de donar i treure raons i, més enllà de frases encertades i dites al moment oportú, la veritat és que el Pla d'en Sala de Canet de Mar és pura festa. Un esclat de música i cultura que també és un crit desacomplexat de llibertat, de revolució, de lluita, de reivindicacions.Que és un dels esdeveniments que marca l'estiu musical de l'escena catalana ho demostra l'enorme expectació minuts abans de començar, amb nombrosos assistents fent cua per ser els primers, a les quatre de la tarda, hora en què s'han obert les portes del recinte i s¡ha posat en marca la cinquena edició del Canet Rock del segle XXI. És una dada a tenir en compte, perquè enguany el festival ja supera les quatre edicions de l'original dels anys 70, tota una fita que parla de la importància d'aquesta nova versió. Al llarg de la tarda, nit i matinada s'espera que passin pel recinte 24.000 persones, amb les entrades exhaurides de fa dies.Semblava una quimera l'any 2014, quan el Canet Rock va revifar, provinent del record d'un festival que havia esdevingut mític en la memòria col·lectiva . Però aquest 2018, el certamen de Canet superarà el número d'edicions de l'original. Per celebrar-ho, la mateixa recepta d'èxit de sempre, amb emoció i festa assegurada: grups de gran popularitat de l'escena catalana en 12 hores de música sense parar.El cartell de l'edició d'enguany presenta reclams com Macaco, La Raíz, Els Catarres, Els Amics de les Arts, Txarango, Animal, Zoo i Doctor Prats, i també incorpora bandes que s'estrenen a l'escenari de Canet com Sense Sal, La Sra. Tomasa i Pupil·les. S'afegeix l'aposta, per primera vegada, d'una actuació que combina música i ball, a càrrec de La Soul Machine i els Brodas Bros. "És el festival del bon rotllo, molt més que 12 hores de música i festa", afirma Gemma Recoder. Un festival que no s'oblida de reivindicar les llibertats, com a deure L'esperit fundacional del Canet Rock passa per una decidida aposta per les bandes dels Països Catalans, en un sentit ampli i popular. Però enguany també serà un festival internacional, tal com ha explicat Laura Duran, la directora artística. "Podeu veure com hem programat molts grups que toquen arreu, amb gires internacionals". En aquest sentit, ha assegurat que el festival no necessita una banda internacional, "perquè ja les tenim a casa".Sensesal obrien el certamen. Serà un debut ple de "responsabilitat", com assegura Pep Tormos, membre del grup. Els darrers en sortir seran, com és habitual, els Txarango, "un dels clàssics del festival", puntualitza Laura Duran, directora artística. "Canet Rock ja forma part de la nostra història com a grup", explica Alguer Miquel, cantant del grup, que també confessa que "veure sortir el sol és molt màgic".Un festival molt especial, que potser també ho sigui perquè "el Canet Rock és un lloc on pot esclatar la llibertat", tal com ha reblat Josep Maria Mainat –l'ànima espiritual, que ha confirmat que tornarà a tocar el 7 de juliol–. En aquest sentit, considera que "l'ambient del país comença a assemblar-se molt al que vivíem als anys 70", una sensació subratllada per Alguer Miquel qui, preguntat per l'autocensura, no ha dubtat: "només faltaria que ens fessin fer un pas enrere aquesta colla de feixistes que ens governen".Contundent, clar i català. Un retrocés que només pot vèncer la força festiva i transformadora de la cultura, visible i viva com mai en apostes com les que proposa aquest nou Canet Rock, "la gran festa major de Catalunya".

