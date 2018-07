Tarda de tempestes en molts punts del territori

Tempesta a les Guilleries. Foto: ACN

Si sou a la #muntanya i esclata una #tempesta:



-No us refugieu sota els arbres🌲🌳, especialment si estan sols🌲. El bosc no és del tot segur però, si no hi ha cap altre refugi, és millor que quedar-vos a camp obert.#ProteccioCivil pic.twitter.com/jmYT5HiGFc — Protecció civil (@emergenciescat) 7 de juliol de 2018

Ara mateix cauen llamps a diversos punts dels Pirineus. Si us enxampa una tempesta elèctrica, tingueu en compte aquests consells de #seguretatmuntanya dels #bomberscat #GRAE pic.twitter.com/QffFZBqFvW — Bombers (@bomberscat) 7 de juliol de 2018

Després de diversos dies d'anticicló en què els termòmetres han assolit temperatures de ple estiu, les tempestes s'instauren aquesta tarda a Catalunya, sobretot entre Osona, el Ripollès i la Garrotxa. Protecció Civil ha activat, en aquest sentit, una alerta per pluges intenses aquesta tarda i nit a les comarques de Barcelona i Girona, amb més intensitat al centre i est del país.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya s'esperen tempestes amb llamps i trons en punts del Pirineu, Prepirineu i interior del quadrant nord-est, i són possibles els xàfecs aïllats a la resta del prelitoral i el nord de la depressió central. Les pluges, però, seran d'intensitat feble i moderada, tot i que localment poden anar acompanyats de calamarsa. Davant d'aquests, Protecció Civil ha alertat les persones que tinguin previsió de sortir a la muntanya perquè no es refugiïn sota els arbres, especialment si aquests es troben sols i en punts elevats. Sigui com sigui, però, recomanen que, en cas de tempesta, ningú es quedi a camp obert.Pel que fa a diumenge, s'espera un dia de sol durant el matí arreu del país, i es repetiran els episodis de tempesta a punts del Pirineu i Prepirineu occidental a partir del migdia. Al final del dia també és possible algun ruixat feble al terç sud, amb quantitats minses o poc abundants.

