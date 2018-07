Recullen 270.000 burilles als carrers i platges de Barcelona

Diverses ampolles de plàstic plenes de burilles a la platja de Barcelona. Foto: ACN

Unes 300 persones van recollir dissabte prop de 270.000 burilles en una macrobatuda de als carrers i platges de la capital catalana. Des de les 10 hores del matí fins a les 19 hores del vespre, grups de voluntaris –"armats" amb guants i ampolles de plàstic d'1,5 a 5 litres- van treballar incansablement amb l'objectiu de recol·lectar un milió de cigarretes usades i construir una "escultura de la vergonya" a tocar de l'Espigó del Gas.La voluntat de la iniciativa, impulsada per la plataforma No más colillas en el suelo i amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, és conscienciar la ciutadania sobre el perill d'aquest residu no biodegradable i altament tòxic que danya greument el medi ambient. "Tant fumadors com no fumadors compartim un mateix principi: tots volem viure en una ciutat neta, maca i no contaminada", han assenyalat des de l'organització. L'acció antiburilles es repeteix avui en diverses ciutats d'arreu del món, des de Colòmbia a Mèxic passant per l'Argentina i l'Equador.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)