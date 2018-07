Tres detinguts per robar 15.000 euros de les llibretes i targetes de crèdit de gent gran

Els Mossos han detingut tres membres d'un grup criminal que hauria estafat més de 15.000 euros a través del robatori de targetes i llibretes de crèdit a gent gran. L'organització formada per una desena de persones està acusada de fins a 14 fets delictius durant el primer trimestre d'aquest 2018, la gran majoria a l'entorn sud de l'àrea metropolitana de Barcelona.El dia 23 de juny, els arrestats de, 45, 31 i 29, anys i de nacionalitat romanesa van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i s’està a l’espera de realitzar noves detencions de membres d’aquest grup criminal.Els lladres feien servir el mètode conegut com a 'scalping': seguien les seves víctimes per esbrinar el PIN de les targetes i les llibretes del banc, i després les furtaven per realitzar compres o extraccions de diners en metàl·lic. Els afectats eren principalment persones d'edat avançada, moltes de les quals tenien només una petita pensió per subsistir i el robatori els comportava una situació d'extrema vulnerabilitat econòmica.