Obre un refugi antiaeri que va salvar la vida a 200 persones a Castelló de la Plana

Aquest divendres el consistori de Castelló de la Plana va inaugurar el recinte ubicat a la plaça de Tetuán, un espai que es pot visitar de dimarts a diumenge amb entrada gratuïta i que ha estat dotat d'un projecte museístic. Segons informa el Diari La Veu, el refugi antiaeri tenia una capacitat per a 200 persones que van poder salvar la vida després de seguir els senyals acústics provinents del Fadrí.



Dalt de la torre campanar hi havia una sirena que avisava la població dels atacs franquistes sobre la ciutat. Si aquesta emetia un toc, representava que el bombardeig provenia del cel, a través de l'aviació. En canvi, si l'aparell emetia cinc tocs, representava un atac imminent des dels vaixells.

Entre el 1937 i el 1939 es van construir a Castelló de la Plana més de 300 refugis privats, sobretot a les cases del centre de la ciutat, excavats en molts casos pels propietaris dels immobles. En ocasions, aquest refugis subterranis tractaven de connectar-se amb els 43 refugis públics, projectats i sufragats pel govern de la República per a protegir la població dels bombardeigs franquistes.Molts d'aquests aixoplucs van desaparèixer en el moment que els veïns feren reformes a les seves cases, altres, van ser enderrocats ja durant el període democràtic a conseqüència de projectes urbanístics municipals, com ara el de l'avinguda Rei en Jaume i el de la plaça Santa Clara.

"Està documentada l'existència de la sirena i fins i tot, sabem que hi havia gent que s'hi dedicava a vigilar el cel dia i nit per a avisar la població", recordava la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castelló, Verònica Ruiz. El Govern de la Nau ha buscat la sirena per tot arreu i els experts han parlat amb gent que va viure aquells anys, per tant, "tenim constància de l'existència", però, "fins ara no hem pogut trobar la sirena enlloc", va apuntar Ruiz.



El refugi antiaeri de la plaça de Tetuán es va construir fa 81 anys, es va restaurar en els anys 50 i ara s'ha obert al públic després de les tasques de rehabilitació; la neteja del recinte; la construcció d'arquetes de recollida d'aigües i fang acumulats des de la seva construcció; la instal·lació de llums i un sistema d'alarma; la col·locació de baranes en les escales; la reforma i condicionament de l'accés natural, i la construcció d'un nou accés i un nou sistema de ventilació.

Els visitants podran entrar en grups de 60 persones en horari de vesprada (de 16.00 a 19.00 hores) de dimarts a dissabte i de matí (de 10.00 a 14.00 hores) de diumenge. A més a més, l'espai forma part del que serà el Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC). Les obres sobre el refugi, iniciades en octubre de l'any passat, han tingut un cost de 67.068 euros, finançat per l'Ajuntament. Per altra banda, el pressupost per a la museïtzació de la galeria ha suposat una inversió de 99.256 euros.

