Miravet commemora els 80 anys de l'inici de la Batalla de l'Ebre

El bàndol nacional en la recreació de Miravet Foto: ACN

Miravet ha donat el tret de sortida aquest dissabte als actes de commemoració dels 80 anys de l’inici de la Batalla de l’Ebre. El poble ha gaudit d'una recreació històrica que ha escenificat l’atac de les tropes republicanes per recuperar la població ocupada per part del bàndol 'nacional'.Una reivindicació en l'acte ha estat per part de l'alcalde del municipi, Antoni Joan Borrell, que ha instat a treballar per recuperar les fosses comunes i les restes dels familiars enterrats. "Hem d'evitar la política de façana", ha apuntat.Per altra banda, el president de l'Associació Lo Riu, Alex Sambró, ha recordat que "és important recuperar la memòria històrica i malgrat que ho fan armes i trets no volen enaltir la violència sinó donar-ho a conèixer al públic per tal que no es produeixi mai més".L'alcalde del municipi, Antoni Joan Borrell, ha emplaçat a treballar per donar resposta als familiars que encara busquen els desapareguts de la guerra enterrats en les fosses comunes. “No és fàcil però hem de treballar per evitar la política de façana", ha assenyalat Borrell.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)