La vacuna contra la sida, més a prop

La vacuna contra la sida està més a prop que mai. Els avenços científics per trobar una cura han fet un pas més enllà, gràcies a una investigació publicada per la prestigiosa revista The Lancet, on es revela que 400 persones han respost de forma immune al virus del VIH.Els investigadors, però, no volen cantar victòria abans d'hora. Afirmen que és un avenç important per aconseguir la cura preventiva, però no és definitiu. La certesa ha d'arribar quan es demostri que aquesta "nova cura" respon davant de tots els virus que provoca la sida i les diferents mutacions en altres països.El director de la investigació, Dan Barouch, ha afirmat que la vacuna és segura per als humans, ja que només 5 persones han mostrat efectes adversos. El mostratge s'ha realitzat amb persones d'entre 18 i 50 anys. Barouch, després d'aquest avenç, és molt optimista en arribar a trobar la cura de la sida.

