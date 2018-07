Lluís Puig acceptarà ser vicepresident del PDECat si ho decideix el partit

L'exconseller de Cultura Lluís Puig ha assegurat que està "disposadíssim a acceptar allò que surti", en clau orgànica, de l'assemblea que el PDECat celebrarà entre el 20 i el 22 de juliol a Barcelona. Així ho ha dit en ser preguntat sobre si es planteja assumir una de les vicepresidències que la direcció demòcrata ha plantejat en l'esborrany de la ponència organitzativa per redefinir i ampliar l'executiva a partir del juliol.Puig s'ha reunit aquest dissabte a Brussel·les (Bèlgica) amb l'actual coordinadora general del partit, Marta Pascal, que de fet vol situar Puig i també Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn, tots tres en presó preventiva, a unes possibles noves vicepresidències del partit. "M'agradaria pensar que puc aportar; [...] la meva intenció i voluntat és poder aportar" en aquesta assemblea, ha afegit Puig en una atenció als mitjans.De fet, Puig espera que l'assembla del PDeCAT serveixi per fer un "pas endavant" i que el resultat en sigui un "enfortiment" i una aposta cap a "noves fórmules, apostes de futur". En aquest context, ha admès "problemes entre la gestió" del PDECat i la de JxCat –és el nom del grup parlamentari i la marca que vol adoptar el partit per concórrer a les municipals. Però ha assegurat que treballen per "recosir i suturar qualsevol possible feridura" en aquesta gestió els darreres mesos.Al seu torn, Pascal ha assegurat que el PDECat compta amb el "capital polític i personal" de Puig de cara a una cita "assenyalada" per al partit. Durant l'assemblea del 20 al 21 de juliol, més enllà de la nova estructura de l'executiva, el partit també fixarà el full de ruta en clau política. El mateix cap de setmana ja servirà per escollir la nova direcció entrant.

