Denuncien la violació en grup de l'avatar d'una nena de 7 anys en un joc online

L'avatar de la nena de set anys Foto: Amber Petersen

Una mare ha denunciat als Estats Units la violació en grup de l'avatar de la seva filla de set anys en un joc online. Amber Petersen, de Carolina del Nord, ha publicat a Facebook com la seva filla li va ensenyar l'iPad mentre jugava i es va trobar l'escena.Segons explica, dos homes van violar l'avatar de la seva filla mentre un tercer femení observava. Després la van deixar tirada al pati de l'escola. Roblox, és una plataforma online enfocada als menors, que permet jugar online en un món estil Minecraft.La plataforma ha explicat que ja ha expulsat l'usuari que va realitzar aquelles accions i que tenen "tolerància zero" amb aquest tipus de conductes. Per la seva banda, Petersen denuncia que tant ella com el seu marit havien estipulat "la màxima privacitat" dins la configuració de l'avatar de la seva filla.

