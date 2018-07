Torra en té prou amb 200 caràcters per deixar el govern espanyol amb un pam de nas

“El Tribunal estima que el dret internacional general no comporta cap prohibició aplicable a les declaracions d’independència” (Tribunal Internacional de Justícia, 22 de juliol de 2010, decisió sobre el cas de Kosovo) https://t.co/aK9WWPXIc5 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 7 de juliol de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha replicat aquest dissabte a la Moncloa que "el dret internacional no comporta cap prohibició aplicable a les declaracions d'independència". Després que la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, assegurés que el dret a l'autodeterminació "no existeix" per a Catalunya perquè no està reconegut a la Constitució , Torra ha reaccionat a través de Twitter.El cap de l'executiu, tot citant una notícia de, ha compartit un fragment de la sentència del Tribunal Internacional de Justícia sobre la situació de Kosovo del 2010, que va avalar la seva declaració unilateral d'independència.El 17 de febrer del 2008 Kosovo va declarar la independència sense l'aval de Sèrbia, i dos anys més tard, el tribunal de la Haia va dir que la declaració "no infringeix el dret internacional general".

