Espadaler, nou secretari general d’Units per Avançar

Ramon Espadaler serà el nou secretari d'Units per Avançar. Així s'ha decidit al Consell Nacional reunit aquest dissabte al matí a Barcelona, on ha assegurat que, ni el president espanyol, Pedro Sánchez, ni el català, Quim Torra, poden demanar "peres a l'om a l'altre". "Ni Sánchez pot pretendre que Torra abraci les posicions federalistes, ni el president Torra pot pretendre que Sánchez assumeixi el dret a l'autodeterminació".En aquest sentit, Espadaler ha recordat que, encara que els dos presidents siguin els protagonistes de la reunió, aquesta tracta sobre el conjunt de Catalunya i Espanya. De dues societat, ha dit, que són "diverses". Per això, el millor seria que, després d'aquesta primera reunió, en vinguessin més: "Seria un senyal que s'ha trencat aquesta incapacitat per al diàleg i que el diàleg comença a donar fruits".Sobre el càrrec d'Espadaler, fins el moment formava part del comitè directiu d'Units, però no ocupava cap càrrec al partit, a banda de ser diputat al Parlament.

