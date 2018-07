El PSC defensa que Sánchez «no tenia cap altre camí» que portar al TC la declaració de ruptura

"Els polítics podem equivocar-nos però hauríem d'intentar evitar errors que ja s'han comès i que no porten enlloc", ha advertit Illa arran del text que va proposar inicialment la CUP i que va rebre l'aval al ple dels cupaires, JxCat i ERC –Cs, el PSC i el PPC no van participar a la votació i els comuns hi van votar en contra. En aquest context, Illa ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que aprofiti "la finestra d'oportunitat" que veuen en la reunió de dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Madrid. El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte l'anunci del govern espanyol d'impugnar al TC la moció que ratifica els "objectius polítics" de la declaració del 9-N del 2015. "El govern tampoc tenia cap altre camí que recórrer al Constitucional", ha afirmat Illa en declaracions als mitjans abans de participar al consell nacional de la Joventut Socialista de Catalunya, a Barcelona."Els polítics podem equivocar-nos però hauríem d'intentar evitar errors que ja s'han comès i que no porten enlloc", ha advertit Illa arran del text que va proposar inicialment la CUP i que va rebre l'aval al ple dels cupaires, JxCat i ERC –Cs, el PSC i el PPC no van participar a la votació i els comuns hi van votar en contra. En aquest context, Illa ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que aprofiti "la finestra d'oportunitat" que veuen en la reunió de dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Madrid.

De fet, el dirigent socialista ha demanat a Torra que "actuï en defensa de tots els catalans, no només d'una part". I ha insistit en la línia dels darrers dies sobre el contingut de la reunió: "Tothom pot expressar el seu punt de vista", ha dit. Ara bé, per la via "unilateral", els socialistes no hi seran. "Podem canviar el marc de convivència entre tots, però té procediments per ser canviat; la unilateralitat no ha portat res de positiu; a partir d'aquí tothom pot fer els seus plantejaments", ha afirmat llla.

