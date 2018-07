Ciutadans demana a Sánchez que no es reuneixi amb Torra fins que «demani perdó»

El portaveu adjunt de Ciutadans, Fernando de Páramo, ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no es reuneixi amb el president de l'executiu català, Quim Torra, aquest dilluns 9 de juliol . De Páramo ha opinat que Sánchez no s'hauria de trobar amb el president de la Generalitat fins que Torra "rectifiqui del seu pla que és declarar la independència un altre cop" i "demani perdó a tots els catalans i espanyols que ha insultat als seus articles".Segons de Páramo, Sánchez "pretén alquilar la Moncloa amb un xec en blanc a Torra i els partits nacionalistes". "El preu que vol pagar per quedar-se una setmana més a la Moncloa és tornar a la casella de sortida amb els polítics separatistes i tornar un altre cop a les declaracions d'independència que vam veure al Parlament la darrera legislatura", ha argumentat de Páramo. Per això, el portaveu adjunt de Cs al Parlament ha exigit "responsabilitat" al president del govern espanyol i l'ha avisat que "encara és a temps" d'anul·lar la trobada. "Prou de vendre Espanya a trossos", ha reblat de Páramo.Sobre la impugnació del govern espanyol de la moció al Tribunal Constitucional, de Páramo ha criticat que tot i la iniciativa de Sánchez, "després veiem que dilluns es reunirà amb Torra". També ha recordat que Cs presentarà un recurs d'empara per la "moció que diu que s'ha de tornar a declarar la independència".

