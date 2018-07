Un ferit greu en un xoc frontal entre un cotxe i un camió a l'Anoia

Un conductor ha quedat ferit de gravetat aquest dissabte al matí en un xoc frontal entre un cotxe i un camió a la C-15 a la Pobla de Claramunt, a l'Anoia. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís del sinistre s'ha rebut a les 06.27 hores al quilòmetre 44 de la C-15, a tocar de l'encreuament amb la C-37 cap a Igualada i Vilanova del Camí.Per causes que encara es desconeixen -ja hi ha oberta una investigació-, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió. Com a conseqüència de la topada, el conductor del cotxe ha patit ferides de gravetat i ha estat evacuat pel SEM –que ha enviat dues ambulàncies- a l'Hospital de Bellvitge.La via s'ha tallat completament al trànsit i s'han fet desviaments senyalitzats. No obstant això, s'han registrat fins a 6 quilòmetres de cua en ambdós sentit a la zona. Tres hores després s'ha pogut obrir un carril de circulació en sentit nord i a les 11.15 hores la circulació ja s'ha normalitzat.

