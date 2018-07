Els vestigis de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron Foto: Dani Cortijo

Entrada al Convent de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron Foto: Dani Cortijo

, encara existeixen les restes d'un antic convent que va donar aixopluc a monarques i fou escenari de diverses guerres., situats a l'entorn de la benzinera Oil Prix de la Carretera de l'Arrabassada 190., podrem apreciar clarament alguns dels murs que formaven part d'aquest antic convent., si ens endinsem en el bosc una mica a uns 100m de distància podrem trobar les restes d'una petita i antiga edificació que per les descripcions que va fer el Canonge Barraquer de la zona podria ser la Capella de Magdalena. De fet encara es pot apreciar a terra el forat que podria ser la base d'un altar.que unia Castrum Octavianum (ara Sant Cugat del Vallès) amb l'antiga Barcino i per tant ja tenia una importància estratègica. No és estrany, doncs que fos un indret privilegiat per instal·lar-hi un convent.. Però fou la Reina Violant de Bar qui va fer-los enquadrar dins l'ordre religiosa dels Jerònims. La fundació del convent en sí es va fer amb frares de Sant Jeroni de Cotalba (País Valencià).o Carles I d'Àustra (avantpassat de l'Arxiduc Carles d'Àustria) el 1519., per la seva posició estratègica, l'indret va ser escenari de dues de les guerres més importants de l'Edat Moderna al Pla de Barcelona.que tenien la voluntat de foragitar les tropes castellanes instal·lades a Sarrià i Pedralbes.comandats pel Comte Cifuentes amb la voluntat de tallar les comunicacions dels borbònics i atacar-los per la rereguarda., i com altres edificis religiosos va passar a tenir altres usos. Va ser hospital i més tard va tornar de nou a la comunitat, però també va patir diversos atacs anticlericals. A principis del segle XX bona part de les estructures ja estaven en un estat ruïnós.

