Picabaralla entre Valtònyc i Rivera: «A tu t'agrada el terrorisme patronal, m'ho ha dit el teu camell»

Para ti las concentraciones pacíficas son rebelión y sedición. Votar para que el pueblo opine es un golpe de estado y la resistencia pacífica, kaleborroka y terrorismo. Lecciones las mínimas. Ya sabemos que a ti lo que te va es el terrorismo patronal, me lo ha dicho tu camello. https://t.co/NddLo02E60 — Josep Valtònyc🎗️ (@valtonyc) 6 de juliol de 2018

Enfrontament a la xarxa entre el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc, i el líder de Ciutadans, Albert Ribera, que ha volgut donar la seva opinió sobre l'exili del joves, després que l'Audiència Nacional l'hagi condemnat a tres anys i sis mesos de presó per enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a al Corona per les lletres de les seves cançons."De fugat a fugat..., la dignitat està en el respecte a les lleis democràtiques i als teus conciutadans", etziba Rivera, que retreu a Valtònyc que la dignitat no és "amenaçar de mort o donar un cop a la democràcia". El raper mallorquí no ha tardat a contestar: "Per a tu, les concentracions pacífiques són rebel·lió i sedició. Votar perquè el poble opini és un cop d'estat i la resistència pacífica, kaleborroka i terrorisme". I acaba: "Lliçons, les mínimes, ja sabem que a tu el que et va és el terrorisme patronal, m'ho ha dit el teu camell".Aquesta setmana, Valtònyc va comparèixer des de Bèlgica, per anunciar que posa el seu cas com a "precedent" per tots els artistes i polítics que busquen una justícia democràcia. "Confio plenament en la justícia belga i europea", va afirmar, acompanyat del professor de la KU Leuven, filòsof, escriptor i activista belga Lieven De Cauter.La justícia belga va decidir també esperar que es resolgui l'euroordre que ha de determinar la seva extradició, al considerar que no és necessari privar de llibertat de moment a Valtònyc.El 24 de maig - el dia que finalitzava el termini perquè ingressés en un centre penitenciari a Espanya- Valtònyc no va entrar a presó i es va conèixer el seu exili. El mateix dia l'Audiència Nacional va dictar ordre de recerca contra ell, a nivell estatal, europeu i internacional, i va emetre una euroordre per terrorisme. La seva defensa, ha explicat, anirà en la línia de la llibertat d'expressió.El cantant també va dir que recorreria la sentència del Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg i, quan arribés el moment, es defensaria davant d'un tribunal internacional de l'ordre europea de detenció.

