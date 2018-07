«L'Esportiu» dedica la portada a la «justícia belga» i rep l'ovació de la xarxa

Sou els putus amos dels titulars! hahahahaha — Eudald del Bestiar (@EudaldBestiar) 6 de juliol de 2018

Bonissim!! — ArnauMB (@ArnauMencio) 6 de juliol de 2018

La gran portada de L'Esportiu tras la victoria de Bélgica en el Mundial https://t.co/I8eFvRC7T3 pic.twitter.com/S2vI5nMBrR — Así va España (@asivaespana_com) 7 de juliol de 2018

El diariés tendència aquest dissabte a Twitter. Ho ha aconseguit gràcies a la seva darrera portada, en què es fa ressò de la victòria de Bèlgica contra Brasil per classificar-se per les semifinals del Mundial de Rússia. "Justícia belga", titulen.Han estat molts els usuaris de Twitter que han comentat la publicació del diari esportiu i han lloat l'originalitat -així com el missatge que transmet entre línies- del titular més destacat del dia.

