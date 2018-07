La policia segueix buscant l'empresari i amic de Puigdemont que l'acompanyava a Alemanya

L'empresari gironí i amic de Carles Puigdemont, Josep Maria Matamala, és una de les persones que la policia segueix buscant, després que se'l cités a declarar i ell no s'hi presentés, investigat per l'Audiència Nacional per un delicte d'encobriment, segons avança La Vanguardia. De fet, el magistrat Diego de Egea va citar-lo el passat mes de maig, amb tres persones més que acompanyaven Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya, en la investigació oberta sobre presumpte encobriment, després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagués reactivat l'euroordre de detenció internacional. Amb ell hi anaven també dos agents dels Mossos d'Esquadra i l'historiador Josep Lluís Alay.La policia espanyola no va arribar a detenir mai l'empresari gironí. Actualment, Matamala té la residència a Bèlgica –on es va traslladar amb Puigdemont a l'octubre quan va marxar de Catalunya-.El cas arrenca per una investigació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que va obrir diligències d'investigació després de la detenció de Puigdemont a Alemanya. La Fiscalia va comunicar que actuava a instàncies d'una denúncia de la policia espanyola.El passat 28 de març, la policia espanyola va detenir els dos agents i també Alay per un suposat delicte d'encobriment. La primera detenció es va produir a tres quarts d'una quan un dels agents va arribar en un vol procedent de Brussel·les, mentre que l'altra un quart d'hora més tard a prop del seu domicili. La policia va arrestar Alay al vespre, després que al matí hagués assistit a un ple del Parlament.

