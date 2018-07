FOTOS Els castells triomfen a Washington

La Colla Vella i Joves dels Xiquets de Valls han aixecat els primers castells a Washington, en el marc de la seva participació al Festival Smithsonian Folklife. La Vella ha descarregat el 4 de 7 amb el pilar, el 5 de 7, el 2 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 4 de 7, en la primera actuació, al Rinzler Stage.Tot seguit, han participat de la cercavila amb altres elements de la cultura catalana, on han alçat un pilar de 4 caminant, un pilar de 5 rodat i un 3 de 7. Per la seva banda, la Joves han fet el 4 de 7, 2 de 7, 3 de 7, 3 de 7 amb el pilar, dos pilars de 4 caminant i el 5 de 6, 2 de 7, 3 de 6 aixecat per sota i vano de 5 -pilar de 5 central i dos pilars de 4 al costat.Els de la camisa rosada també han assistit a la recepció als castellers que ha comptat amb la presència de Maria Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular; Michael Mason, responsable del Festival; i Albert Batet, alcalde de Valls. Segons els rosats les autoritats han posat l'accent en l'expectació que la cultura popular catalana està aixecant entre els visitants del festival. D'altra banda, els vermells han participat en una xerrada sobre castells, segons han difós per les xarxes socials.

