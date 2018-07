L'objectiu dels terroristes de Barcelona i Cambrils era una massacre amb un camió bomba

Que els atemptats viscuts a Barcelona i Cambrils el 17 i 18 d'agost no eren el primer pla ja se sap, però conèixer quin era el veritable objectiu de la cèl·lula terrorista radicada a Ripoll és, avui dia, encara una incògnita. No obstant això, i segons avança La Vanguardia, la voluntat primera dels gihadistes era provocar una massacre amb un camió bomba, que seria el que explotaria en un o diversos punts de la capital catalana o del país.Així ho relaten al rotatiu diverses fonts de la investigació, que també detallen alguns dels elements trobats a Alcanar, expliquen el contingut de vídeos trobats als mòbils i ordinadors portàtils dels joves i donen a conèixer que, a més, la cèl·lula terrorista també estava planejant un atac a la Torre Eiffel de París, un monument emblemàtic i d'alt interès turístic que ja havien visitat diverses vegades.Els terroristes, doncs, pretenien omplir el camió que més tard es va trobar a Vic de bombones de butà -les que van explotar un dia abans a Alcanar-, tot i que encara no s'ha pogut saber quin era el seu objectiu, ja que també s'estaven construint diverses armilles bomba. Entre les recerques -a banda de trobar manuals de confecció d'explosius- també hi ha informació sobre discoteques, la Sagrada Família o el proper partit del Barça al Camp Nou. Presumiblement podrien haver planejat diversos atacs a petita escala a Barcelona, per finalment acabar perpetuant-ne un de massiu a París.L'elaboració d'explosius es va iniciar, en un principi, en un pis d'un bloc de Ripoll. No obstant això, la manca d'espai i la forta olor que desprenien les combinacions químiques van obligar a canviar els plans, motiu pel qual es va buscar l'ocupació del xalet d'Alcanar. Malgrat que no s'ha pogut concretar qui dirigia la fabricació dels explosius, existeixen vídeos on es veuen alguns dels joves elaborant les bombes amb total lleugeresa i actitud desenfadada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)