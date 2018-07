Robert Martínez, el tècnic català que està fent història

La selecció de Bèlgica s'ha classificat per disputar les semifinals del Mundial de Rússia després d'eliminar al Brasil per 1 a 2. El combinat que entrena el balaguerí Robert Martínez, de 44 anys, ha accedit a la penúltima ronda de la competició per primer cop des de 1986, l'any que el Mundial es jugava a Mèxic i en el qual els red devils van derrotar la selecció espanyola a quarts de final i van perdre contra Argentina posteriorment.Amb el resultat d'aquest divendres, Martínez s'ha convertit en el primer entrenador català que ha arribat a la semifinal d'una fase final de Mundial.A l'estat espanyol, aquesta fita tan sols havia estat aconseguida per Vicente del Bosque l'any 2010, quan la selecció espanyola va coronar-se campiona del món a Johanesburg (Sud-Àfrica) contra Holanda. Dècades enrere, al Mundial del 1950 que es va disputar al Brasil, Guillermo Eizaguirre va aconseguir situar l'equip espanyol (que aleshores anava amb la bandera franquista) a la fase final de la competició, que va acabar guanyant Uruguai en una mítica final a l'estadi Maracanà contra l'equip amfitrió.

