Quin temps ens espera per aquest cap de setmana?

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), aquest dissabte de matinada i fins a mig matí estarà poc o a estones mig ennuvolat per núvols alts i mitjans, més abundants a l'oest, i mig ennuvolat per intervals de núvols baixos al litoral sud. A banda, a partir de mig matí creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, interior del quadrant nord-est i resta del prelitoral, que durant la tarda deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat en aquests sectors, puntualment cobert. A la resta del país es mantindrà serè. Al final del dia la nuvolositat tendirà a minvar.La temperatura mínima serà lleugerament més alta, sobretot al terç sud on l'ascens serà localment moderat. Per la seva banda, la temperatura màxima pujarà lleugerament arreu. La mínima quedarà entre 10 i 15 ºC al Pirineu i el Prepirineu, 13 i 18 ºC a la depressió Central i el Prelitoral nord, i entre 17 i 22 ºC a la resta del país. La màxima es mourà entre 27 i 32 ºC al Pirineu i el litoral, i entre 29 i 34 ºC a la resta del país.

