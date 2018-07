La clatellada irònica de Boye a Llarena que triomfa a Twitter

Lo que le faltaba a Llarena: que Bélgica termine ganando el Mundial con un entrenador catalán — Gonzalo Boye (@boye_g) 6 de juliol de 2018

La selecció de Bèlgica és una de les sensacions del Mundial de Rússia. Enguany, per fi, el combinat dirigit pel català Robert Martínez està aconseguint desfer-se de l'etiqueta d'etern aspirant per guanyar-se la d'aspirant. Aquest divendres va eliminar Brasil i Gonzalo Boye va aprofitar-ho per burlar-se del jutge instructor del Suprem Pablo Llarena.L'advocat de Meritxell Serret i Toni Comín ironitza amb la classificació de Bèlgica per les semifinals en una piulada que està triomfant a Twitter. "Lo que le faltaba a Llarena: que Bélgica termine ganando el Mundial con un entrenador catalán", escriu.

