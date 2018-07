Veïns i activistes de Berga i comarca es tanquen en una cel·la simbòlica a la plaça de les Fonts

Una cinquantena de persones faran torns fins diumenge per ocupar les cel·les de la plaça de les Fonts. Foto: Pilar Màrquez Ambròs



Els organitzadors han remarcat que els voluntaris que participen en l'acció sempre tindran algú que els acompanyi i una clau de seguretat per si en algun moment els és impossible continuar tancats. De 50 places que hi havia disponibles, fonts de l'organització han explicat aquesta tarda que tan sols faltaven tres inscripcions per poder cobrir totes les hores, i que es tractava de franges horàries més complexes, de matinada. La valoració que se n'ha fet, doncs, ha estat positiva, a l'espera de com es desenvolupa l'activitat durant el cap de setmana.

Un moment del debat sobre educació que s'ha dut a terme. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

La sortida de les cel·les de les dues primeres persones que han entrat a la 'presó' simbòlica aquesta tarda. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Veïns i persones involucrades activament en partits i entitats sobiranistes del Berguedà s'han començat a tancar per torns aquest divendres en les dues cel·les que s'han col·locat a la cèntrica plaça de les Fonts de Berga en el marc de la campanya "Un poble empresonat", una acció que vol denunciar la situació dels presos polítics i que anteriorment ja ha visitat altres poblacions catalanes com Vic, Olot, Manresa, Mataró, Vilanova i la Geltrú o Tàrrega. Les dues cel·les fan 6 x 2,40 metres i es troben separades per un passadís. En cadascuna d'elles hi ha un llit i una taula. La previsió és que fins diumenge hi hagi algú tancat, tant de dia com de nit.L'acció ha començat prop de les 6 de la tarda. Una de les primeres activitats que ha ofert el programa d'actes és un recital de poemes de l'editor Jaume Huch. Després hi ha hagut un debat sobre com hauria de ser l'ensenyament a la nova República amb membres d'escoles i d'Associacions de Mares i Pares (Ampes) del Berguedà. Una de les primeres persones que ha entrat en una de les cel·les ha estat la berguedana Glòria Fígols. Fígols ha explicat aque s'ha inscrit a l'acció perquè creu que és important que "la ciutadania visualitzi el problema" i que "sigui conscient de la situació absolutament injusta" en la que es troben els presos independentistes i de les condicions de les cel·les.També s'ha expressat en el mateix sentit, Quim Espelt, regidor d'ERC a Vilada, que ha entrat al segon torn, de 8 a 10 del vespre. Espelt ha assegurat que, més enllà de la repercussió que pugui tenir, aquesta és "una manera de denunciar" la situació dels presos.Per a Joan Manuel Serarols participar en aquesta acció significa deixar constància que "no és normal que aquestes persones siguin a la presó". Serarols, que és associat del PDECat, ha reiterat que "a part de la implicació política que pugui tenir, no és normal tenir gent que coneixes a la presó". El berguedà ha afirmat que havia coincidit en dos o tres dinars amb Josep Rull, i ha expressat la situació "injusta" en la que es troba ell i la resta de presos.El programa preveu diversos col·loquis i propostes com la que s'ha desenvolupat aquesta tarda en què professors i pares i mares han debatut sobre educació. Han participat a l'activitat Fina Orriols, Jordi Selga, Sergi Serra, Ferran Camprubí i Marta Puigantell. La periodista Dolors Clotet n'ha estat la moderadora.En una tarda de ple estiu i amb temperatures altes, la plaça ha estat un anar i venir constant de públic, i una quarantena de persones han escoltat amb atenció les intervencions del debat que s'ha centrat en l'educació que ha de tenir la República i en la situació actual de l'ensenyament. Al Berguedà, la iniciativa "Un poble empresonat" l'han tirada endavant Òmnium i l'ANC en col·laboració amb els partits polítics sobiranistes PDECat, ERC i CUP, així com amb els CDR de Cercs i la Valldan.