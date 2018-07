Manuel Valls, a punt de decidir si es llança a la batalla per l'alcaldia de Barcelona

L'anunci definitiu de Manuel valls sobre la seva entrada -o no- en la cursa per guanyar l'alcaldia de Barcelona pot ser imminent. Fonts de Ciutadans apunten que "sigui el que sigui, això només ho sap Albert Rivera". I Manuel Valls, és clar. El partit està ansiós per aclarir tan aviat com sigui possible el gran interrogant, del qual depèn part de la seva estratègia política en els propers mesos. Com asseguren a Cs, abans que acabi juliol, les coses han d'estar clares Aquest diumenge, Manuel Valls serà l'estrella convidada per intervenir en l'acte de presentació d' Espanya Ciutadana, la plataforma cívica de suport a Rivera , a Palma de Mallorca. Que l'exprimer ministre francès s'avingui a participar en un acte d'aquestes característiques havent entrat al juliol pot ser un indici més del seu compromís per saltar a l'arena. Malgrat tot, ningú descarta cap possibilitat.Valls no serà, per cert, l'únic exsocialista que s'ha acostat a Ciutadans darrerament. El partit taronja acaba de fitxar el balear Joan Mesquida, exdirector general de la Policia en temps de Rodríguez Zapatero. Mesquida també participarà en l'acte de Palma de Mallorca. Ciutadans el presenta com l'home que, durant el seu mandat, va aconseguir "detenir un centenar de membres d'ETA".Sigui quina sigui la decisió final, l'escenari polític s'ha vist modificat de manera brusca. El mes d'abril, que va ser quan Albert Rivera va temptar a Valls amb el balcó de l'Ajuntament de Barcelona, tot somreia a Ciutadans. El poder econòmic semblava rendit als cants cada cop més neoliberals de Cs, i no hi havia enquesta que no donés optimisme a Rivera. L'empenta dels 36 escons d'Inés Arrimadas a Catalunya va ser un cop a la taula que va deixar estabornit el PP català.Ciutadans va ser com una magnífica marca pel polític francès. Amb tot, Valls va exigir liderar una aliança transversal , segurament pensant en què, en plena polarització sobiranisme/unionisme, ell podria acabar sent el candidat acceptat també per PP i PSC. Però ara les coses són força diferents. La dura sentència del cas Gürtel, la moció de censura triomfant i l'inici d'un possible desgel entre la Generalitat i el nou executiu socialista poden capgirar tots els càlculs.

